طبيب عن أعراض ما بعد كورونا: تنقسم لمرحلتين وتمتد لـ6 شهور

كشف الدكتور عاصم عيسوي، أستاذ أمراض الصدر والقائم بأعمال عميد طب الفيوم، عن أعراض ما بعد كورونا في الصدر والحساسية والجهاز النفسي، موضحًا: «بيحصل اضطراب في الغدة الدرقية بعد الإصابة بكورونا.. وهناك أعراض لو شوفناها نعمل تحليل الغدة الدرقية مثل زيادة الأكل وزيادة الوزن أو فقدان الوزن.. والجهاز العصبي والقلب أكثر ما يتأثر في الجسم بعد الإصابة، والمصاب ممكن يتصاب بالتهاب في عضلة القلب، وحوالي 12% أصيبوا بذلك، ولو الحرارة ظهرت تاني لازم تكشف مرة تاني».

انقسام الأعراض إلى قسمين

وأضاف «عيسوي»، خلال لقاء مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، أن أعراض ما بعد كورونا تنقسم لمرحلتين، المرحلة الأولى مدتها 4 أسابيع يفقد خلالها المريض حاستى الشم والتذوق والإرهاق، والمرحلة الثانية طويلة الأمد تمتد لـ 6 أشهر، ولكن تكون أعراض هذه المرحلة تخص الجهاز العصبي.

نصائح مهمة

ولفت إلى أن بعض مرضى السكر المتعافين من كورونا يرتفع لديهم نسبة السكر، وضبطه يحتاج لعلاج معقد، حيث يتم سحب الكورتيزون وبالتالي ينضبط معدلات السكر، موضحًا أن المتعافي من كورونا يصاب بإرهاق وفقدان الطاقة، وعودتها من جديد تدريجيا يحتاج من 3 إلى 4 أسابيع من بعد التعافي.

ونصح المواطنين بعدم اللجوء لتناول مضادات السيولة حتى الأسبرين دون إشراف طبي، لأن ليس كل الحالات تستدعي أن تحصل عليه، ولكن من لديهم إصابات خطيرة فقط، مشددًا على أنه في بداية الجائحة كان الأطباء ينصحون المرضى بأخذ أدوية مضادة للتجلط، ولكن بعد ذلك تطور الأمر ولا يحصل عليها إلا أصحاب الإصابات الشديدة فقط.

وكشف أن نظرية المؤامرة سبب في انخفاض نسبة التطعيم إضافة إلى إصابة من حصلوا على التطعيم.. ولكن الحاصلين على التطعيم حالتهم أفضل عند الإصابة، وفترة العزل حاليا 5 أيام.