باحث بـ «إكسفورد»: مصر من الدول الرائدة في توفير لقاحات كورونا

قال الدكتور أحمد سالمان الباحث بجامعة إكسفورد بالمملكة المتحدة ببريطانيا أحد المشاركين في إنتاج لقاح استرازينكا وعقار أيفوشليد للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، أن «أيفوشيلد» يعمل على استهداف جزء كبير لا يتحور داخل فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه يعمل بصورة كبيرة لمواجهة أي تحورات.

وأضاف «سالمان»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن عقار إيفوشيلد يتم منحه للمريض عن طريق حقنة في ذراعيّ اليد، و الدواء ليس للعلاج وإنما هو للوقاية، ومنع الإصابة بالفيروس، ما يسهم في منح عدد من الفئات غير المهيئين للحصول على لقاح كورونا.

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سالمان: وضع كورونا يتجه للاستقرار

ذكر الباحث بجامعة إكسفورد أن اللقاحات والأدوية سواء للعلاج أو الوقاية أصبحت متوفرة بنسب عالية جدا، والفترة المقبلة سيتم السيطرة على فيروس كورونا، خاصة مع انخفاض شراسة الإصابة وزيادة فعالية الأدوية في مقاومة المرض والوقاية منه، متوقعا: «الفترة المقبلة ستعلن عدد من الدول السيطرة على جائحة كورونا في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والأدوية واللقاحات، إذ يبدو أن الوضع يتجه إلى الإستقرار إذا لم تظهر مفاجآت».

وتابع أن مصر من الدول الرائدة التي نجحت في توفير اللقاحات بصورة كبيرة وبأنواعها المختلفة بجانب التصنيع والتعبئة، وكذلك الاهتمام ووضع الخطط بشأن توفير الأدوية المساعدة في مواجهة تفشي المرض وتقليل الأعراض الجانبية.