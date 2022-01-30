لأول مرة في معرض الكتاب لقاح كورونا للزائرين.. اقرأ واتطعم مجانا

لا يزال معرض القاهرة الدولي للكتاب يستقبل الزائرين في أيامه الأولى، حيث حرصت وزارة الصحة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين الطبي لجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة بالدولة، حرصا على الصحة العامة للمواطنين، وبالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية.

لقاحات كورونا في معرض الكتاب

ووفرت الوزارة مركزين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، داخل ساحات معرض الكتاب بأرض المعارض الدولية لتطعيم المشاركين والمترددين على المعرض، في إطار حملة التطعيمات الموسعة التي تقوم بها الوزارة للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأتي تحت شعار «معا نطمئن».

وقالت الدكتور دعاء حسين، مسؤول تطعيم لقاح كورونا في معرض الكتاب، لـ «الوطن»، إن الوزارة وفرت مركزين لتلقي اللقاح، فالمركز الأول يتواجد أمام قاعة 1 بأرض المعرض والثاني أمام قاعدة 4 وكذلك تم إطلاق المبادرة من أول أيام المعرض، حيث تبدأ ساعات العمل من 11صباحا حتى 8 مساء.

وأشارت «دعاء» إلى أنه شهد المركزين إقبالا شديدا من قبل المواطنين من جميع البلاد «كان في مواطنين من روسيا وسوريا ومازال المواطنون بتيجي لما بتعرف أني أحنا موجودين في المعرض وفي إقبال من الجمهور أني تأخذ التطعيم» مؤكدة أن تتوافر جميع الأطقم الطبية في المركزين سواء من الأطباء ومسؤولين التطعيم وكذلك فريق التمريض.

وتابعت أن هذه الخدمة الطبية يتم توافرها للمرة الأولى بالمعرض لافتة إلى أنه «من قبل كنا بناجي نعمل في المعرض في مبادرة صحة المرأة و100 مليون صحة وحملة فيروس سي»، مؤكدة أن اللقاح المتوفر هو لقاح «جونسون» وذلك لأنه جرعة واحدة، ما يجعل المواطن لا ينتظر لتلقي الجرعة الثانية.

لقاح جونسون الجرعة الواحدة

ومن جانبها أكدت «فاطمة سيد» مسؤول تطعيم منطقة القاهرة الجديدة الطبية، أهمية هذه المبادرة وذلك لأنه يتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتلقي اللقاح في الوقت نفسه الذي يتلقى فيه المواطن اللقاح، لافتة إلى أن المبادرة شهدت إقبالا شديدا في أول أيام المعرض، مضيفة أنه بجانب هذه الخدمة أيضا تتواجد خدمة العيادات المتنقلة وكذلك خدمة الكشف المبكر لسرطان الثدي.