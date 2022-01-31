باحث بـ«إكسفورد»: «إيفوشيلد» يمنح الجسم مناعة ضد كورونا ويستهدف المتحورات

قال الدكتور أحمد سالمان، الباحث في جامعة إكسفورد بالمملكة المتحدة المنتجة للقاح أسترازينيكا، ودواء إيفوشيلد المضاد لـ كورونا، إنّ العالم يشهد حاليا طفرة كبيرة في إنتاج الأدوية واللقاحات لمواجهة تفشي كورونا والحد من انتشار المرض، موضحا أنّ «إيفوشيلد» وهو عبارة عن كوكتيل من الأجسام المضادة، يقي أصحاب الأمراض المزمنة والأعمار الكبيرة من الإصابة بكورونا، ويمنحهم مناعة للوقاية من المرض تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة كاملة.

إيفوشيلد يقي الجسم من كورونا لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام

وأضاف الباحث بجامعة إكسفورد المنتجة للقاح أسترازينيكا ودواء إيفوشيلد لفيروس كورونا لـ«الوطن»، أنّ إيفوشيلد حصل على التصريح كونه «مانع للعدوى»، وهو خليط من الأجسام المضادة «نوعين مختلفين»، وجرى تعديل بقائهم في الجسم لفترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام كامل، مؤكدا أنّ الدواء يصلح للأشخاص غير المصرح لهم بالحصول على اللقاحات من أصحاب الأعمار الكبيرة أو الأمراض المزمنة أو المناعية.

تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

وتابع سالمان، أنّ كوكتيل الأجسام المضادة «إيفوشيلد» يستهدف بروتين الأشواك في خلية الفيروس، كما يستهدف جزءا كبيرا من تكوين الفيروس، ما يجعله فعّال ضد مختلف السلالات لفيروس كورونا «كوفيد - 19»، وبينها سلالة أوميكرون الجديدة، ويمنح الشخص حماية تقيه من العدوى.

وناشد الباحث بجامعة إكسفورد، المواطنين، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والإسراع بالحصول على لقاح كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة خارج المنزل، والالتزام بتعليمات الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض.