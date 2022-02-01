استقرار الطقس في الغردقة.. شمس ساطعة وأجواء صيفية (فيديو)

شهدت مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، طقسا دافئا وشمسا مشرقة وأجواءً صيفية واستقرارًا في الأحوال الجوية وحركة الملاحة البحرية والرحلات السياحية ورحلات الغطس والسنوركل السفاري.

الغردقة تستقبل آلاف السائحين من جنسيات أجنبية مختلفة

واستقبلت الغردقة خلال الأسبوع الجاري آلاف السائحين عبر عشرات رحلات الطيران على متنها الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة.

ويحتل السائحون الروس المرتبة الأولى في مقدمة السائحين الوافدين إلى الغردقة ثم بولندا وأوكرانيا والتشيك وألمانيا، إذ يستقبل مطار الغردقة عشرات رحلات الطيران الشارتر الروسي بصفة يومية وذلك منذ إعادة استئناف حركة الرحلات الطيران الشارتر الروسي منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.

الغردقة محط أنظار العالم

وقال سعيد العتيق الخبير السياحي والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية بالبحر الأحمر إنَّ الغردقة محط أنظار العالم وتعتبر من أفضل الوجهات السياحية في العالم للراغبين السفر.

وأضاف «العتيق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الغردقة اختيرت مؤخرًا ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم طبقًا لموقع «Trip advisor» و الذي يعتبر أكبر منصة سفر في العالم للباحثين عن السفر، كما اختيرت الغردقة ثاني افضل مدينة سياحية في الشرق الأوسط بعد دبي

مهرجان أكبر ساندويتش برجر طوله 6 أمتار

وشهدت مدينة الغردقة مهرجان إعداد أكبر «ساندوتش» برجر يبلغ طوله 6 أمتار باستخدام كميات كبيرة من «اللحوم والبصل والطماطم والجبنة شيدر، والمايونيز، من الكاتشب والمستردة» بمشاركة عدد من الشيفات بالفنادق السياحية، ولاقى ذلك قبول وإعجاب السائحين من جنسيات مختلفة.