النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثة ضحية مشاجرة بني سويف

أمرت النيابة العامة في بني سويف بندب الطبيب الشرعي، لتشريح جثة شاب في بداية الأربعينات من عمره، عقب التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والذي لقى مصرعه، في ساعة متأخرة من مساء أمس، إثر إصابته بطعنة نافذة في البطن، في مشاجرة بمنطقة جسر البحر بمدينة بني سويف، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وبدأت أجهزة الأمن بالمحافظة التحريات حول أطراف المشاجرة وملابساتها.

مشاجرة بشارع جسر البحر بمدينة بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بمنطقة جسر البحر بمدينة بني سويف، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وضبط أطرافها، وكشف ملابساتها.

وفاة شاب بطعنة في البطن إثر مشاجرة ببني سويف

وأسفرت المشاجرة عن وفاة شاب إثر تعرضه لطعنة في البطن ما تسبب في إصابته بجرح نافذ في البطن ما أدى إلى وفاته في الحال وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين أن المتوفي يدعى «ع . ف . م»، 41 عاما مقيم منطقة جسر البحر بمدينة بني سويف، وجرى إيداعه بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وجاري ضبط أطراف المشاجرة وكشف ملابساتها، حيث فرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بمكان الحادث، وأخطرت جهات التحقيق للمعاينة ومناظرة الجثة، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات، وسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط الجناة.