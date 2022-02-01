تقارير رسمية تكشف تسجيل أعلى معدلات الإصابة بكورونا.. مستمرة حتى مارس

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان بشأن آخر مستجدات كورونا في مصر، تسجيل 2223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ انتشار الجائحة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى استمرار زيادة عدد الحالات المصابة حتى بداية شهر مارس.

عدد الجرعات المستهلكة من لقاحات كورونا فى مصر

وكشفت التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة عدد الجرعات الأولى للّقاح التي حصل عليها المواطنون وبلغت 37.285.894، أما الجرعة الثانية بلغت 26. 138.418، ووصلت الجرعة الثالثة والتنشيطية إلى 620.004، فيما وصل إجمالي عدد الجرعات المستهلكة إلى 64.044.316.

وجددت الوزارة مرة أخرى خلال تقاريرها دعوتها للمواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية للحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بحلول الربع الثاني من العام الجاري.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن الزحام والتكدس بالإضافة إلى الحصول على اللقاح ما زالت السلاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا.

الآثار الجانبية لقاحات كورونا

واستعرضت الوزارة الآثار الجانبية بعد الحصول على اللقاح، وجاءت على النحو التالي «ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في عضلات الجسم وتنميل»، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب وتزول في غضون يومين لا أكثر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الوفائية اللازمة لمواجهة الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.