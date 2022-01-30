لجنة مكافحة كورونا تحذر: أعداد الإصابات تنذر بالقلق «الفيروس ممشيش»

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الارتفاع الملحوظ في أعداد إصابات كورونا أمر متوقع بسبب انتشارمتحور «أوميكرون»، وتتنوع بين الإصابات الخفيفة والمتوسطة خاصة مع الأشخاص الحاصلين على اللقاح، منوهًا بضرورة أخذ الحذر والاحتياط، وعدم التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية، متابعا: « الفيروس لسا معانا وممشيش».

التعامل مع نزلات البرد على أنها كورونا

وتابع عضو اللجنة خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعراض المتحور ليست شديدة مثل باقي المتحورات، إذ يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، على عكس «دلتا» و«دلتا بلس»، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع نزلات البرد على أنها فيروس كورونا حتى يثبت العكس، مؤكدا توافر كافة جميع أدوية كورونا داخل صيدليات المستشفيات.

وحول الأحاديث المنتشرة عن التفرقة بين أعراض متحور أوميكرون ونزلات البرد أو الأنفلونزا الموسمية، أكد أنه يصعب التفرقة في التوقيت الحالي بسبب تشابه الأعراض، ومعظم الإصابات بسيطة جدا، لكنها تتدهور عند أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وغير الحاصلين على اللقاح، منوها بضرورة الحصول على اللقاحات، لأنها تحمي بنسبة كبيرة من الإصابة فضلا عن المناعة المكتسبة.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل خروج 891 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 354300 حتى اليوم.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن الالتزام بالتدابير الصحية، والحصول على لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين.