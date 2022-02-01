العثور على جثة سائح عربي في شقة بالهرم.. والطب الشرعي: الوفاة طبيعية

عثرت الأجهزة الأمنية على جثه سائح عربي داخل شقة بدائرة قسم شرطة الهرم، أمس، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت إخطار سفارة المتوفي لإنهاء إجراءات الدفن.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغًا بالعثور على جثة سائح عربي داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال، تبين العثور على جثة «عبد العزيز.ع.ب»، 55 سنة، سعودي الجنسية، وبالفحص تبين أن المتوفي يرتدي كامل ملابسه، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبالمعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، والعثور على كافة متعلقات المتوفي من جواز السفر والأموال والمتعلقات الشخصية وهاتفة المحمول، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الطب الشرعي: الوفاه طبيعية

وقال مصدر بالطب الشرعي إنّ الكشف الظاهري على جثة المتوفي بناءًا علي قرار النيابة العامة، أظهر عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن الوفاه طبيعية، وأضاف المصدر بأنه تم كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة وجار إرساله للنيابة المختصة.

العثور علي شاب مشنوق في المعصرة

وفي سياق آخر تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة المعصرة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهه جنائية في الوفاة من عدمه وصرحت بالدفن ، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.