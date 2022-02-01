العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في ظروف غامضة بالمعصرة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة شاب مشنوقًا داخل منزله بدائرة قسم شرطة المعصرة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أفراد أسرته لسماع أقوالهم.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغا بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعى «أحمد.ي.ح»، 33 سنة، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية في الجسم باستثناء أثار كدمات حول العنق، كما تبين أنّ المجني عليه يرتدي كامل ملابسه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاب يشعل النيران بجسده بعد فسخ خطوبته في عين شمس

وفي سياق آخر، باشر رجال المباحث بقسم شرطة عين شمس تحقيقاتهم في واقعة إشعال شاب يدعى «محمود.و»، 24 سنة، النيران بجسده، وكشفت التحريات أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية واكتئاب بسبب قيام خطيبته بفسخ الخطوبة، وحاول الشاب العودة مرة أخرى لها، ولكنه فشل في إقناعها، ولذلك قرر أن ينتحر بإشعال النيران في جسده حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.