3 مسجلين خطر يطلقون الرصاص على عمال رصف طريق الهرم: صوت المعدات ازعجهم

تمكنت أجهزة الأمن بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 3 متهمين بالتعدي على 3 عمال من شركة مقاولات في أثناء مباشرتهم عملهم بشارع السلام بمنطقة المنشية حي الهرم.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير وحدة المباحث الجنائية، أن المتهمين تعدوا على العمال في أثناء تأدية عملهم واعترضوا على غلق الشارع في أثناء رصفه، وأنزعجوا من أصوات معدات الرصف، فتعدى المتهمون الثلاثة بالضرب على العمال، وأطلق أحدهم عيار ناري (خرطوش) أصابهم وأحدث فيهم إصابات نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

القبض على المتهمين

ألقت قوة أمنية من قسم الهرم، القبض على المتهمين الثلاث بعدما تلقى العميد أحمد دسوقي مأمور قسم الهرم، بلاغا من مستشفى الهرم بوصول 3 عمال من شركة مقاولات ورصف الطرق مصابين برش خرطوش حال مباشرتهم عملهم، وتم تحديد هوية المتهمين، والذين لهم معلومات جنائية، وعثر بحوزتهم على سلاح الجريمة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بفعلتهم وأن سبب الواقعة اعتراضهم على غلق الشارع للإصلاحات وأعمال الرصف وأصوات الكركبة التي تصدرها معدات الرصف.