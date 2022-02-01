تنمية المشروعات: نسعى لجذب صناديق عالمية لدعم مشروعات ريادة الأعمال

قال هاني عماد رئيس قطاع التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يمول أصحاب المشروعات بنحو 75% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع، موضحا أن الحد الأقصى لتمويل المشروع الصغير 15 مليون جنيه، والمشروع المتوسط 30 مليون جنيه.

وأشار «عماد»، خلال ورشة عمل أقامها الجهاز حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك توجه لدعم المشروعات الابتكارية والريادية، باعتباره من القطاعات الاستراتيجية لتحسين مستوى الاقتصاد القومي، مؤكدا أنه تم إطلاقه لرأس المال المخاطر منذ عام 2015، إذ تم وضع خطة لتطوير حاضنات ومسرعات الأعمال العاملة في مصر.

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جذب صناديق استثمار عالمية

وأكد رئيس قطاع التمويل لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يتم العمل على جذب صناديق استثمار عالمية من أجل العمل في مشروعات ريادية في مصر، لافتا إلى أن السوق المصرية بها قاعدة كبيرة شباب، وتلك الصناديق تعتبر أن مصر مركز ريادة الأعمال في الشرق الأوسط، ونحن نستهدف ضخ 500 مليون دولار في مشروعات ريادية عبر الصناديق الأجنبية.

وأضاف أن أغلب الأموال التي كان يتلقاها الجهاز من الجهات المانحة، تتركز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على التركيز على المشروعات الصناعية خلال الفترة المقبلة، إذ تم عمل برنامج تمويل متخصص لتمويل القطاع الصناعي، خاصة المجمعات الصناعية التي تقيمها الدولة.

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خطة لتوفير 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات

ذكر «عماد» أنه تم اقتطاع 1.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لصالح الخدمات غير التمويلية التي يقدمها الجهاز، لافتا إلى أن هناك خطة لتوفير 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات المقامة في المجمعات الصناعية التي تم إقامتها بالمحافظات، إذ سيتم إنشاء 4 مجمعات جديدة خلال العام الجاري.

تنمية المشروعات أهم المحاور الاستراتيجية

من جانبها، قالت نيفين بدر رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بالجهاز، إن من أهم المحاور الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات حاليا هو دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، إذ تمثل المرأة نصف المجتمع وتلعب دورا رئيسيا في تنميتهـ ويعمل الجهاز على تعزيز قدرات ومهارات المرأة، وتضمينها في المنظومة المالية، وتوفير باقة متنوعة لها من الخدمات المالية والدعم الفني على كيفية إدارة المشروعات والتدريب على بعض الحرف اليدوية والتراثية للنهوض بالصناعات اليدوية والحرفية، بالإضافة إلى توفير الاستشارات والخدمات التسويقية.