475 مليون جنيه قروض من «تنمية المشروعات» لتمويل الشباب بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قدم قروضاً للشباب قدرها 474 مليونا و510 آلاف و38 جنيها، خلال عام 2021، لتمويل 14008 مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير 29084 فرصة عمل حقيقة للشباب.

قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعات

وأشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب وإقامة مشروعات حقيقية، وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، ما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

مبالغ مالية لدعم مشروعات الشباب

ومن جانبه، أوضح وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الشرقية، أن الجهاز قام بتقديم 69 مليونا و31 ألفا و231 جنيها «إقراض مباشر» لتمويل 251 مشروعا، وتوفير 1098 فرصة عمل، كما تم تقديم 349 مليونا و219 ألفا و466 جنيها «إقراض متناهي الصغر»، لتمويل 11557 مشروعاً، وتوفير 27113 فرصة عمل، وتقديم 56 مليونا و259 ألفا و341 جنيها «إقراض جهات وسيطة - بنوك»، لتمويل 2200 مشروع، وتوفير 873 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الاقتصاد.

وأشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى إصدار 629 رخصة نهائية، و712 رخصة مؤقتة، و203 أرقام قومية، و244 سجلا تجاريا، و257 بطاقة ضريبية، و361 تأمينات، إضافة إلى تنظيم معارض داخلية لـ 14 عارضا وذلك بمختلف مدن المحافظة.