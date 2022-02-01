موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

زاد البحث عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، البطولة المستحدثة ضمن المسابقات المحلية لكرة القدم، التي يشارك فيها 18 ناديا، جميعهم مشاركين في منافسات الدوري الممتاز وكأس مصر، بحضور جماهيري يوازي العدد المسموح به فى بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس الرابطة

من المقرر أن تقام مبارة الزمالك وطلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة من المسابقة.

جدير بالذكر أن الـ18 ناديا المشاركين في البطولة، تم تقسيمها إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرقا، يتأهل من كل مجموعة فريق إلى الدور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق في المركز الثاني، على مستوى المجموعات الثلاث.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تبث مباراة الزمالك وطلائع الجيش، على قنوات أون تايم سبورت 1، التي تقام ضمن 3 مواجهات اليوم في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، إذ يلتقي غزل المحلة مع سيراميكا كليوباترا، ويواجه فاركو نظيره إنبي.

وتعد كأس الرابطة، بطولة كرة قدم مستحدثة، تجمع أندية الدوري الممتاز للتنافس على الكأس بنظام المجموعات، ويتأهل 4 فرق لمواجهات المربع الذهبي، وكانت قد أقيمت مسبقًا لمرة واحدة عام 2000، تحت مسمى كأس الدوري المصري، وتم الإعلان عن إطلاقها مجددًا، بعد تأسيس رابطة الأندية المصرية عام 2021، لتقام في الموسم الحالي بنظام 3 مجموعات.

يُذكر أن نادي الزمالك، قد أعلن انتقال حمدي علاء، لاعب وسط فريق مواليد 99 بالنادي، إلى نادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بعدما عقد اللاعب، جلسة مع أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، لإنهاء كل التفاصيل الخاصة بانتقاله للفريق السكندري.