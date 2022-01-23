حيثيات رفض دعوى وقف انتخابات الزمالك: موافقة لصحيح القانون

قضت محكمة مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من إبراهيم سعيد عبدالغني عامر عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وألزمت المدعي بمصاريف الشق العاجل، وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعادة الرأي القانوني في طلب الإلغاء، وكان المدعي، أقام دعواه بغية الحكم ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، ووقف انتخابات النادي.

الدعوة لانتخابات نادي الزمالك موافقة لصحيح القانون

وجاء في حيثيات الحكم: «نادي الزمالك للألعاب الرياضية من الهيئات الرياضية التي أدركها القانون رقم 48 السنة 2021 قبل أن يوجه الدعوة لجمعيته العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ومن ثم فإنه يستفيد والحال كذلك من المدة المقررة لتوجيه الدعوة والمشار إليها بالمادة الأولى من ذلك القانون، ومن ثم وإذ جرى الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للنادي بتاريخ 21 ديسمبر 2021، فإنّه يكون جاء موافقًا لصحيح نص المادة الأولى من ذلك القانون».

لا يجوز لوزير الشباب تقصير أو إطالة مدة الدعوة للانتخابات

وتضمنت حيثيات الحكم: «لا ينال من ذلك القول بأنه جرى الدعوة إلى الجمعية العمومية بالمخالفة لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 740 لسنة 2011، الذي أوجب على مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، دعوة الجمعية العمومية المادية بحد أقصى يوم 30 نوفمبر 2021، فمردود عليه بأنَّه لا يجوز لوزير الشباب والرياضة، مخالفة أحكام القانون رقم 48 السنة 2021 المشار إليه آنفًا».

وأضافت: أن «المشرّع قرر بعبارات واضحة المعنى، جلية المقصد، من خلال أحكام هذا القانون من المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة 2021، وهو ما يتعين الالتزام به، ولم يخول الوزير تقصير هذه المدة من خلال إلزام مجلس إدارة الهيئة الرياضية بدعوة الجمعية السردية في تاريخ سابق لـ31 ديسمبر 2021، بل حوله فقط جوار من المدة المقررة لمدة مماثلة».

وأوضحت أنَّ الجهة الإدارية المدعى عليها، وافقت على تعديل موعد توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك وفقا لقرار مجلس إدارة نادي قد جاء موافقا ـبحسب الظاهر من الأوراق- لأحكام القانون رقم 18 السنة 2021، لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، رقم 3 بتاريخ 19 ديسمبر 2021.

واستكملت حيثيات الحكم: «إذ ثبت للمحكمة من خلال الظاهر من الأوراق عدم صحة ما استند إليه المدعي لبطلان قرار دعوة الجمعية العمومية لنادي الزمالك المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2022، كما أن قرار دعوة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، صدر من مجلس إدارة النادي القائم حاليَا على إدارة شئونه، وجرى مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 48 السنة 2021 ولائحة النظام الاسترشادي للأندية الرياضية واللائحة المالية للهيئات الرياضية، ومن ثم فيه تكون الدعوي للجمعية بحسب الظاهر من الأوراق، متفقا مع صحيح حكم القانون واللوائح المشار إليها آنفاً».