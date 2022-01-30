القضاء الإداري يرفض دعوى وقف بث قناة الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن إصدار قرار بوقف بث قناة نادي الزمالك الفضائية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2914 لسنة 75 ق، كلًا من الممثل القانوني لقناة الزمالك، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد «صبري» في دعواه، أن ما يذاع عبر القناة «يخالف ميثاق الشرف الإعلامي»، مضيفا أنه من المعروف أن للإعلام دور تربوي، والمواد الإعلامية تعتبر نوعًا من التعليم، وأغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم منه.