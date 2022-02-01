أستاذ اتصالات: 200 مليار دولار استثمارات في سوق الألعاب الإلكترونية (فيديو)

أكد الدكتور أحمد سلمان، أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات وأمن المعلومات بجامعة جيمس ماديسون بفرجينيا الأمريكية، انتعاش سوق الألعاب الإلكترونية عالميا، لافتا إلى أن تلك الألعاب تشهد بطولات عالمية، وبالفعل هناك 5 ألعاب إلكترونية دخلت الأولمبياد، مشيرا إلى أن الألعاب الإلكترونية، لها مميزات وعيوب أيضًا.

الألعاب الإلكترونية تساهم في زيادة معدلات الذاكرة والذكاء

قال سلمان، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، مع الإعلاميين حسام حداد، وجومانا ماهر، إن هناك دراسات كشفت أن هذه الألعاب تساهم في زيادة معدلات الذاكرة والذكاء، وأخرى أكدت أن تلك الألعاب تساهم في تخفيف الأضرار النفسية، لكن بعض الألعاب تتضمن نقل العادات السيئة مثل التنمر.

منتشرة منذ الثمانيات وأصبحت صناعة مستقلة

كشف الدكتور أحمد سلمان، عن أرقام وإحصائيات صادمة عن انتعاش سوق الألعاب الإلكترونية عالميا، موضحا أن تلك الألعاب منتشرة منذ الثمانيات، وأن هناك تطورا كبيرا يشهده هذا المجال، خاصة آخر 5 سنوات، إذ توجد طفرة كبيرة في سوق الألعاب الإلكترونية، التي تتحول لصناعة مستقلة.

حجم الاستثمارات يصل إلى 200 مليار دولار

أشار أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات وأمن المعلومات بجامعة جيمس ماديسون، إلى أن حجم الاستثمارات في سوق الألعاب الإلكترونية، يصل إلى نحو 200 مليار دولار، لافتا إلى الألعاب الإلكترونية، دخلت بالفعل في مسابقات الأولمبياد، من خلال 5 ألعاب جديدة.