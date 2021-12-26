بريد الوطن .. الخلاص من إدمان الألعاب الإلكترونية

صنَّفت منظمة الصحة العالمية الإدمان على ممارسة الألعاب الإلكترونية «ألعاب الفيديو»، كنوع من الأمراض المعترف بها عالمياً، وهذا الإدمان يتسبب فيه إفراط الأطفال والمراهقين فى ممارسة الألعاب الإلكترونية، بالطبع لساعات طويلة يومياً، ويؤدى ذلك لتأثيرات سلبية على الصحة النفسية والذهنية والجسدية لكل من المراهقين والأطفال، ولقد ثبت أن هذه الممارسة المكثفة تؤدى للكثير من الأضرار، منها: بطء التطور النفسى والعقلى واللفظى لمن هم فى عمر أقل من ست سنوات، ويعانى هؤلاء الأطفال من ضعف فى مهارات التواصل، بل إن هناك أطفالاً من الذين أدمنوا هذه الألعاب عانوا من اضطرابات فى النوم، ووفق أحدث الدراسات تأكد أن مدمنى الألعاب الإلكترونية من الأطفال يعانون ضعفاً فى التحصيل الدراسى، واللامبالاة، والعدوانية فى السلوك تجاه أقرانهم، بجانب آلام الرقبة والظهر، مع الخمول والسمنة، بالإضافة إلى مشكلات فى الرؤية وجفاف وحرقان فى العينين نظراً للمكوث لساعات طويلة أمام ضوء الشاشات الإلكترونية الساطع، ومن الجدير بالذكر أن بعضاً من الدول المتقدمة قد بدأت بالفعل فى إنشاء عيادات لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية، وصدرت توصيات من الجهات المختصة فيها بألا يزيد عدد ساعات ممارسة الأطفال للألعاب الإلكترونية على ساعتين يومياً.

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب

القاهرة

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