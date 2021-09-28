«مارينا» تصنع كتبا تفاعلية «هاند ميد» للأطفال: بدل الألعاب الإلكترونية

استغلت مارينا فايز، 26 سنة، شغفها بالخياطة وصناعة «الهاند ميد»، بالإضافة إلى عملها كمعلمة طفولة وموجهة مونتيسوري، في مزج الموهبة بالعمل، فأطلقت مجموعة كتب تفاعلية للأطفال من عمر الولادة حتى عمر 10 سنوات، تعتمد على المجسمات لا الورق الذي يحوي كتابة وصورا عادية، وذلك بهدف تعديل سلوك الأطفال وصعوبات التعلم، كما أنه يهدف إلى إبعاد الأطفال عن الألعاب الإلكترونية الخطرة حالياً.

تفاصيل صاحبة الكتب التفاعلية

الفتاة السكندرية التي تخرجت في كلية تربية قسم طفولة عام 2016، بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وكانت من أوائل الدفعة، واصلت شغفها التعليمي بعد التخرج، حيث درست منهج مونتيسوري لمدة عامين بعد التخرج مع دورات تدريبية أخرى في تعديل السلوك وصعوبات التعلم والتربية الإيجابية، في تلك الفترة التي عملت بها كمدرسة إنجليزي لمدة عامين، إلا أن الزواج والانجاب حالا بين أن تستمر في التدريس، ولكن التقاعد أوصلها إلى فكرة تصميم الكتب التفاعلية والأنشطة التفاعلية للأطفال منذ ولادة صغيرها.

مزج بين التعلم والموهبة

أصبح طفلها هو نقطة التحول في حياتها بشكل عام وفي عملها بشكل خاص، فتقول: «سبب حبي للهاند ميد هو ابني زي أي أم جديدة محتاجة تنمي مهارات طفلها بطريقة مختلفة و تفهم طفلها من جميع جوانب، ومن هنا استخدمت التخصص درستي مع مواهبتي».

الكتب التفاعلية تحوي وسائل ممتعة للأطفال

وأضافت «مارينا» لـ «الوطن»، أنها قامت بعمليات بحث كثيرة في مواقع أجنبية، فلاحظت اهتمام الأجانب بالكتاب التفاعلي وما يحتويه من لعبة أو وسيلة ممتعة للطفل شيقة تعمل على أكثر من جانب في ظل وجود الأم أو الأب معهم.

لم يكن لابنها الدور الرئيسي فقط في حياتها، بل إن والدتها قد علمتها الخياطة، وبدأت في تنفيذ أول كتاب لابنها، ومن ثم بدأت في تطوير ذاتها والعمل على أكثر من كتاب وبيعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «انبهرت بتشجيع الناس والأمهات ونشكر ربنا دلوقتي اسمي معروف وبحب دايما اطور من نفسي وبشتغل على نفسي أكتر لذوي احتياجات الخاصة وذوي الإعاقة البصرية وغيرها».

أسعار الكتب التفاعلية

وبحسب «مارينا»، فإن سعر الكتاب يتباين من كل مرحلة للثانية، حيث يبدأ سعره من 250 جنيها، ويرتفع وفقاً لعدد الأنشطة المتواجدة بداخله، مشيرة إلى أن أصغر كتاب يحوي 6 أنشطة، تقوم هي بتجميعها وتصنيعها بوسائل الهاند ميد المختلفة عن أوراق الكتب العادية.

حلم «مارينا» بمكان يضم الكتب التفاعلية ورعاية الأطفال

تحلم «مارينا» بإنشاء مكان تجمع من خلاله ما بين تصميم الكتب التفاعلية ورعاية الأطفال دون سن المدرسة، مؤكدة أن تلك الكتب التفاعلية تساعد على تطوير مهارات الأطفال ونسبة الذكاء، بالإضافة إلى إبعادهم عن الألعاب الإلكترونية التي تمثل خطرا على الأطفال في ذلك الوقت، إلا أن ذلك مشروطا بتواجد الأم مع طفلها وتشجيعه لحل المسابقات التي بداخله.