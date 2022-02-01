أيام الصخب في الصين.. احتفالات شعبية وإجازات بمناسبة «عام النمر» (فيديو)

تحتفل الصين اليوم الثلاثاء، بأول أيام عيد رأس السنة القمرية الجديدة، المعروف بعام «النمر»، الذي يحتل المركز الثالث في سلسلة الأبراج الصينية، المكونة من 12 حيوانا، وفقا للتقويم الصيني.

احتفالات في الصين بعام النمر

بدأ الصينيون في جميع أنحاء العالم، الاحتفال برأس السنة القمرية في أول أيامها، التي يطلقون عليها عيد الربيع، رغم وقوعها في نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع، إذ ينتهي الاحتفال بمهرجان الفوانيس في منتصف الشهر، وفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وتتميز الاحتفالات الصينية، بالمشاركة في الأنشطة الشعبية المختلفة، ليعم اللون الأحمر كل المدن الصينية، بالإضافة إلى تزيين الشوارع بالفوانيس الحمراء، حيث تقام عروضا لإطلاق الألعاب النارية.

2022 is the Year of the Tiger — and people across China are celebrating Lunar New Year with a variety of festivities pic.twitter.com/6UoNZWj7OQ — NowThis (@nowthisnews) February 1, 2022

أسبوع إجازة بمناسبة العام الجديد

بحسب وزارة التجارة الصينية، تمنح الوزارة لكل سكان الصين، إجازة من العمل لمدة أسبوع، بمناسبة العام الجديد، وينفق المواطنون في هذه الفترة، أكثر من 820 مليار يوان صيني، ما يعادل 96 مليار جنيه إسترليني، على التسوق والطعام والاحتفالات.

التقويم الصيني

يذكر أن التقويم الصيني، يعتمد على دورة مكونة من 12 عاما، ويطلق على كل عام في تلك الدورة علامة حيوانية، من حيوانات: الفأر، الثور، النمر، الأرنب، التنين، الأفعى، الحصان، الخروف، القرد، الديك، الكلب، الخنزير.

ويحمل كل حيوان منها صفات مختلفة عن الآخر، ومواليد برج النمر، هم مَنْ ولدوا في أعوام: 1914، 1926، 1938، 1950، 1962، 1974، 1986، 1998، 2010، 2022، ومن المقرر أن يحمل العام المقبل اسم «الأرنب».

ويتميز مواليد برج «النمر»، بالحيوية والنشاط في كل أمر يفعلونه، ويحبون والمغامرة والحياة الاجتماعية، ويشعرون بالتفاؤل، ونادرا ما يشعرون بالتعب.

ونشأت السنة القمرية الجديدة، بعد تضحية الصينيين للآلهة والأجداد في نهاية عام قديم وبداية عام جديد، وهي مناسبة بمثابة التدبر في تصرفات الشخص في العام الماضي، وكيف كانت اعتقاداتهم خلال هذا العام، والشعور بالرغبة في حياة جديدة.