أيام الصخب في الصين.. احتفالات شعبية وإجازات بمناسبة «عام النمر» (فيديو)

تحتفل الصين اليوم الثلاثاء، بأول أيام عيد رأس السنة القمرية الجديدة، المعروف بعام «النمر»، الذي يحتل المركز الثالث في سلسلة الأبراج الصينية، المكونة من 12 حيوانا، وفقا للتقويم الصيني.

بدأ الصينيون في جميع أنحاء العالم، الاحتفال برأس السنة القمرية في أول أيامها، التي يطلقون عليها عيد الربيع، رغم وقوعها في نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع، إذ ينتهي الاحتفال بمهرجان الفوانيس في منتصف الشهر، وفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

وتتميز الاحتفالات الصينية، بالمشاركة في الأنشطة الشعبية المختلفة، ليعم اللون الأحمر كل المدن الصينية، بالإضافة إلى تزيين الشوارع بالفوانيس الحمراء، حيث تقام عروضا لإطلاق الألعاب النارية.

2022 is the Year of the Tiger — and people across China are celebrating Lunar New Year with a variety of festivities pic.twitter.com/6UoNZWj7OQ