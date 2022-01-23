السلطات الصحية الصينية تسجل 19 حالة إصابة بـ«كورونا».. وصفر وفيات

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس السبت، فيما لم تسجل السلطات، أي وفيات جديدة متعلقة بالمرض، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» في تقرير يومي، إن 9 حالات تم تسجيلها في بكين، و5 حالات في تيانجين، و3 حالات في قوانجدونج، وحالة واحدة في كل من خنان ويوننان، مشيرة إلى تسجيل 37 حالة إصابة جديدة وافدة في جميع أنحاء البر الرئيسي الصيني.

وكان نائب الأمين العام لحكومة بلدية «شيآن»، «تشانج فنج هو»، أوضح أمس السبت، أنه من المتوقع أن تصبح المدينة الواقعة في شمالي غرب البلاد، خالية من جميع المناطق المصنفة على أنها عالية ومتوسطة الخطورة بالنسبة لـ «كورونا» في 25 يناير الجاري، شرط عدم ظهور ظروف خاصة.

تطعيم أكثر من 200 مليون مواطن من كبار السن في الصين

بدوره، أشار مسؤول كبير بلجنة الصحة الوطنية الصينية، «خه تشينج هوا»، إلى تطعيم أكثر من 200 مليون مواطن من كبار السن في الصين ضد «كورونا» بشكل كامل حتى أمس الاول الجمعة، موضحا في مؤتمر صحفي، أنه تم استخدام أكثر من 2.96 مليار جرعة من لقاحات الفيروس في البر الرئيسي الصيني.

وأضاف «هوا»، أنه تم تطعيم أكثر من 1.22 مليار شخص بشكل كامل، من بينهم 209 ملايين من كبار السن الذين يبلغون 60 عاما أو أكثر.