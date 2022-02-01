الشاهد الأول في «رشوة الصحة»: المتهمون عرضوا عليّ تلقي أموال

قال أحمد محمد سمير، ضابط في الرقابة الإدارية، والشاهد الأول في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة»، إنّ المتهمين في القضية عرضوا عليه تلقي رشوة على دفعتين، الأولى قبل البدء في الإجراءات والثانية بعد الانتهاء منها.

المتهم الأول في القضية حصل على 600 ألف جنيه رشوة على جزئين

وأضاف الشاهد أمام هيئة المحكمة، أنَّ المتهم الأول في القضية حصل على 600 ألف جنيه من مبلغ الرشوة المطلوب على جزئين.