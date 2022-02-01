الأوراق المطلوبة لمشاركة أصحاب المحال في الأوكازيون الشتوي

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الأوكازيون هو فرصة سانحة لكل مواطن لشراء احتياجاته اللازمة من خلال تخفيضات تصل لـ 60%، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح الأوكازيون الشتوي والصيفي مرتين خلال السنة الواحدة.

الأوراق المطلوبة من أصحاب المحلات التجارية للمشاركة بالأوكازيون

وأضاف «خليل»، خلال حواره مع الإعلاميين أية جمال وأسماء يوسف، في برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، أن من يرغب من أصحاب المحلات التجارية في التقدم للمشاركة في الأوكازيون، عليه التقدم ببطاقة ضريبية وسجل تجاري وصورة البطاقة الشخصية للمديرية التابع لها بهذه الأوراق وبدون أي رسوم نهائيًا، متابعًا أنه يلزم على التجار أو صاحب المحل وضع لافتة تبين أنه مشترك في الأوكازيون، بالإضافة أيضا للتصريح الخاص بالمشاركة في الأوكازيون وأيضا وضع السعر على السلع قبل الخصم وبعده، مشيرًا إلى أن أوكازيون هذا العام يشمل الأحذية والأدوات المنزلية.

أهمية الأوكازيون بالنسبة للتاجر

ولفت رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن التاجر له حرية تحديد الأسعار، موضحا أوجه الاستفادة من الأوكازيون للتاجر والزبون، إذ أن صاحب المحل من خلال الأوكازيون يتخلص من السلع القديمة التي تشغل حيزًا كبيرًا لديه وإتاحة حيز جديد لعرض أجدد السلع خلال الموسم وتجديد رأس المال أيضا، وجذب الزبائن وعمل دعاية للمحل أيضا، أما بالنسبة للمواطن يرى تخفيضات وجودة عالية ويتم الإشراف عليها من جانب وزارة التموين.

وحذر رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، من تقديم تخفيضات وهمية خلال فترة الأوكازيون، إذ تصل الغرامة لمليون جنيه أو أكثر، وتتم مراقبة أسعار المحلات قبل الخصم من خلال الفواتير المقدمة ومراقبة الأسعار المعلنة بعد الخصم أيضا.