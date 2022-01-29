«التموين»: لن نلزم المحال بنسبة تخفيضات في الأوكازيون الشتوي 2022

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها لن تلزم المحال التجارية أو المولات بإعلان نسبة تخفيض معينة على منتجات وسلع الأوكازيون الشتوي 2022، والمقرر له الانطلاق رسميا يوم 7 فبراير المقبل.

مدة اشتراك المحال التجارية في تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2022

وقررت وزارة التموين، أن تكون فترة الأوكازيون الشتوي 2022 لمدة شهر كامل تنتهي يوم 7 مارس المقبل، وأتاحت لكل محل تجاري الفرصة في المشاركة بموسم التصفيات الشتوية لمدة أسبوعين كاملين.

من جانبه، قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن فترة الأوكازيون ستشهد رقابة شديدة على الأسواق من خلال نشر فرق من مفتشي وزارة التموين في الأسواق للرقابة على المحال التجارية والتأكد من تقديم تخفيضات حقيقية للمواطنين.

مساءلة قانوينة للمحال المعلنة عن تخفيضات وهمية

وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية في تصريحات لـ«الوطن»، أن أي صاحب محل سيقدم عروضا وهمية أو تخفيضات ليست حقيقية يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة مالية تصل إلى 2 مليون جنيه.

وأضاف المهندس عبد المنعم خليل، أنه فيما يتعلق بنسبة تخفيضات الأوكازيون الشتوي: «لا يوجد نسبة تخفيض معينة إجباريا على كل محل، إنما يحدد المحل نسبة التخفيض التي يراها مناسبة للسلع المخزنة لديه»، مطالبا المواطنين بعدم الشراء دون الحصول على فاتورة شراء وتجنب شراء أي سلعة من الباعة الجائلين، قائلا: «الفاتورة تضمن حق المواطن فيما بعد سواء في عملية استبدال أو استرجاع السلعة».

موعد انطلاق أوكازيون الشتاء 2022

وبناء على قرار أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن الأوكازيون الشتوي 2022 سينطلق يوم 7 فبراير ولمدة شهر كامل، حيث يعتبر موسم الأوكازيون والتخفيضات سواء الشتوية أو الصيفية وسيلة لانعاش السوق وحركة البيع والشراء والتجارة الداخلية.