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نصائح الشراء خلال الأوكازيون الشتوي.. احذر السقوط في فخ العروض الوهمية

كتب:

إسراء حامد محمد
06:56 م | الثلاثاء 25 يناير 2022
الأوكازيون الشتوي

الأوكازيون الشتوي

أيام قليلة، تفصلنا عن بدء الأوكازيون الشتوي، إذ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاقه في 7 فبراير المقبل، وحتى لا يتعرض البعض للانخداع بالعروض الوهمية، وجه جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح والإرشادات الهامة للاستفادة من الأوكازيون الشتوي، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الاستفادة من الأوكازيون الشتوي 

- من الضروري عند الشراء في الأوكازيون الشتوي أن تتأكد من مصدر المنتج، والتأكد من أن البضاعة تخزن بشكل جيد.

- الحصول على ضمانات كافية عند الشراء. 

- تجنب شراء السلع المجهولة المصدر، والشراء من المنتجات المعروفة لدى الجميع.

- الحصول على فاتورة الشراء، وشهادات الضمان.

- الحرص على تجنب الإعلانات المغرية، والتي قد تكون منتجاتها غير صالحة للاستخدام.

نصائح أخرى للشراء 

- التوجه إلى الأماكن المعروفة، والتي تتميز بجودة منتجاتها، وتجنب الذهاب للأماكن المغمورة بحثا عن العروض الوهمية.

- البحث عن السلع والمنتجات ذات المواصفات والجودة العالية.

- فحص السلع والمنتجات جيدا، قبل دفع الأموال والشراء، حتى تتأكد من سلامتها قبل إتمام عملية الشراء بشكل نهائي.

- مراجعة تاريخ الصلاحية الخاص بالمنتجات والسلع قبل الشراء، خصوصًا تلك المواد الغذائية.

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