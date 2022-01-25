نصائح الشراء خلال الأوكازيون الشتوي.. احذر السقوط في فخ العروض الوهمية

أيام قليلة، تفصلنا عن بدء الأوكازيون الشتوي، إذ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاقه في 7 فبراير المقبل، وحتى لا يتعرض البعض للانخداع بالعروض الوهمية، وجه جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح والإرشادات الهامة للاستفادة من الأوكازيون الشتوي، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الاستفادة من الأوكازيون الشتوي

- من الضروري عند الشراء في الأوكازيون الشتوي أن تتأكد من مصدر المنتج، والتأكد من أن البضاعة تخزن بشكل جيد.

- الحصول على ضمانات كافية عند الشراء.

- تجنب شراء السلع المجهولة المصدر، والشراء من المنتجات المعروفة لدى الجميع.

- الحصول على فاتورة الشراء، وشهادات الضمان.

- الحرص على تجنب الإعلانات المغرية، والتي قد تكون منتجاتها غير صالحة للاستخدام.

نصائح أخرى للشراء

- التوجه إلى الأماكن المعروفة، والتي تتميز بجودة منتجاتها، وتجنب الذهاب للأماكن المغمورة بحثا عن العروض الوهمية.

- البحث عن السلع والمنتجات ذات المواصفات والجودة العالية.

- فحص السلع والمنتجات جيدا، قبل دفع الأموال والشراء، حتى تتأكد من سلامتها قبل إتمام عملية الشراء بشكل نهائي.

- مراجعة تاريخ الصلاحية الخاص بالمنتجات والسلع قبل الشراء، خصوصًا تلك المواد الغذائية.