نصائح الشراء خلال الأوكازيون الشتوي.. احذر السقوط في فخ العروض الوهمية
كتب:
إسراء حامد محمد
06:56 م | الثلاثاء 25 يناير 2022
الأوكازيون الشتوي
أيام قليلة، تفصلنا عن بدء الأوكازيون الشتوي، إذ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاقه في 7 فبراير المقبل، وحتى لا يتعرض البعض للانخداع بالعروض الوهمية، وجه جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح والإرشادات الهامة للاستفادة من الأوكازيون الشتوي، والتي جاءت كالتالي:
خطوات الاستفادة من الأوكازيون الشتوي
- من الضروري عند الشراء في الأوكازيون الشتوي أن تتأكد من مصدر المنتج، والتأكد من أن البضاعة تخزن بشكل جيد.
- الحصول على ضمانات كافية عند الشراء.
- تجنب شراء السلع المجهولة المصدر، والشراء من المنتجات المعروفة لدى الجميع.
- الحصول على فاتورة الشراء، وشهادات الضمان.
- الحرص على تجنب الإعلانات المغرية، والتي قد تكون منتجاتها غير صالحة للاستخدام.
نصائح أخرى للشراء
- التوجه إلى الأماكن المعروفة، والتي تتميز بجودة منتجاتها، وتجنب الذهاب للأماكن المغمورة بحثا عن العروض الوهمية.
- البحث عن السلع والمنتجات ذات المواصفات والجودة العالية.
- فحص السلع والمنتجات جيدا، قبل دفع الأموال والشراء، حتى تتأكد من سلامتها قبل إتمام عملية الشراء بشكل نهائي.
- مراجعة تاريخ الصلاحية الخاص بالمنتجات والسلع قبل الشراء، خصوصًا تلك المواد الغذائية.