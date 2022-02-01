الشاهد الأول في «رشوة الصحة»: المعاينة أثبتت عدم وجود ملاحظات تعوق الترخيص

قال أحمد سمير ضابط الرقابة الإدارية والشاهد الأول في قضية رشوة وزارة الصحة، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، إنَّ ما الاتصالات بين المتهم الأول والمسؤولين في الوزارة ترتب عليها تشكيل من إدارة العلاج الحر لإجراء معاينة.

اتصالات بين المتهم الأول ومسؤولو الوزارة وراء تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر

وأضاف الشاهد الأول، أنَّ المعاينة انتهت إلى عدم وجود ملاحظات تعوق من إصدار التراخيص وموافقة اللجنة على صدوره.

ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة

وعقدت اليوم ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد، وسامح سعيد أحمد، والدكتور عادل محمد السيوي.