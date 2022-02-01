أسعار القمح تتراجع 11 دولار عالميا..وخبير: رغيف الخبز أبرز المستفيدين

سجّلت أسعار تصدير القمح الروسي تراجعاً بمقدار 11 دولارًا في يناير 2022 على أساس شهري، حيث أثرت التدخلات الحكومية المتكررة وتصاعد التوتر مع أوكرانيا على الأسعار.

وذكرت «جلوبال بلاتس»، في ورقة بحثية، أنَّ تراجع أسعار صادرات القمح الروسي، يعود إلى الآليات الجديدة لضرائب الصادرات للسيطرة على التضخم، والتي حددت حصة تصدير للقمح عند 8 ملايين طن متري خلال الفترة من 15 فبراير إلى 30 يونيو المقبل.

ووفقاً للوائح الجديدة، سيكون لضريبة الصادرات مضاعف أعلى إذا وصلت أسعار القمح إلى 375 دولار للطن المتري، حيث يمكن زيادة التعريفة إذا تجاوزت الأسعار 400 دولار للطن.

«السيد»: مصر أكبر المستفيدين من تراجع أسعار القمح 11 دولارا

من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ مصر أكبر المستفيدين من تراجع أسعار صادرات القمح الروسي، وذلك لعدة أسباب أبرزها أنَّ روسيا أكبر موردي السلعة الاستراتيجية لمصر.

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ مصر تستورد أكثر من 3,7 مليون طن سنوياً من القمح الروسي، وبالتالي انخفاض الأسعار سيخفف الضغط على الموازنة العامة، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المخابز المحلية باعتبار القمح المكون الأساسي لرغيف الخبز.

القمح الروسي يفقد 3 دولارات خلال يوم فقط

ووفقاً لتقييمات جلوبال بلاتس، فإنَّ أسعار القمح الروسي تراجعت بمقدار 3 دولارات أمس، ليصل إلى مستوى سعري 327 دولار للطن المتري، بمعدل انخفاض 12.5%.

فيما كشف تجار القمح لجلوبال بلاتس، عن توقعاتهم باستمرار تقلبات الأسعار، بضغوط من التوترات الجيوسياسية على الحدود الروسية الأوكرانية، أكبر مصدري القمح عالميًا، وبالتالي إلحاق الضرر بالطلب على القمح من قبل دول البحر الأسود، خاصةً تركيا التي تتصدر قائمة المستوردين بـ 4,6 مليون طن بنهاية يناير 2022.

ووفقاً للورقة بحثية، فإنَّ صادرات القمح الروسي، أكبر منتج عالميًا، تراجعت بنحو 21% على أساس سنوي، حيث صدرت 23,6 مليون طن متري خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام التسويقي 2021/ 2022، مع تقديرات أن تصل الصادرات إلى 36,5 مليون طن متري بنهاية العام المالي الحالي.

أسعار صادرات القمح الروسي تنخفض 2 دولار للأسبوع الماضي

وبحسب بيانات صادرة عن الخدمة الفيدرالية الروسية للطب البيطري بنهاية يناير الماضي، فإنَّ أسعار صادرات القمح انخفضت 2 دولار على أساس أسبوعي، وفقًا لبيانات من الخدمة الفيدرالية الروسية للطب البيطري وأظهرت مراقبة الصحة النباتية يوم 31 يناير.

فيما توقعت «جلوبال بلاتس»، انخفاض إنتاجية روسيا من القمح بسبب الطقس السيء، لتسجل 77,6 مليون طن متري بنهاية العام المالي الحالي.