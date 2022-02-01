تحليل مخدرات مفاجئ لعمداء كليات بني سويف الجدد خلال اجتماعهم مع رئيس الجامعة

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماع مديري الكليات الجدد ومساعديهم على مستوى كليات ومعاهد الجامعة، بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة، الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير للمديرين السابقين على ما قدموه من جهود وإنجازات ملموسة خلال فترة عملهم، كما وجه التهنئة للمديرين الجدد ومساعديهم متمنيًا لهم التوفيق والسداد، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

حملة مفاجئة للكشف عن المخدرات

وتخلل الاجتماع، حملة تحليل مفاجئة للمخدرات من قبل قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب البشري، في إطار الجولات المفاجئة لتحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة.

ووجه الدكتور منصور حسن، خلال الاجتماع، برفع مستوى كفاءة العنصر البشري بكل القطاعات، وإحداث نقلة نوعية في الثقافة التنظيمية للجهاز الإداري بالجامعة، وجذب قيادات جديدة من الشباب في المناصب القيادية بالكليات، مشددًا على تفعيل إجتماع مديري الكليات مع الموظفين بكل كلية واجتماع أمين عام الجامعة مع المديرين ومساعديهم بصفة دورية على أن تعقد قبل مجلس الجامعة.

أهمية حركة التنقلات

وقال رئيس الجامعة، إن أهمية حركة التنقلات تكمن في بناء كوادر وضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، فضلًا عن تبادل المعرفة والخبرات ونقلها علـى نطـاق واسع، إضافة إلى تنمية خبرات الموظفين، وضبط منظومة العمل الإداري ودفع العمل في عدد من الملفات المهمة، ومكافأة المتميزين وتصعيدهم إلى مناصب قيادية مرتفعة.

وجدد التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بتنمية المهارات الفنية، والقيادية، والسلوكية، ذلك بجانب الجوانب المالية والإدارية والقانونية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تحسين الأداء الفردي والأداء المؤسسي.