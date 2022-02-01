كورونا يضرب حكومة بريطانيا: جونسون يخضع للفحص بعد إصابة وزيرة الخارجية

في الوقت الذي ترتفع فيه إصابات فيروس كورونا في المملكة المتحدة، ضرب الفيروس أعضاء الحكومة البريطانية، وأعلنت وزيرة الخارجية ليز تراس عن إصابتها، فيما يخضع رئيس الوزراء بوريس جونسون، للفحص إذ أنه كان على اتصال بوزيرة الخارجية، كما كان من المقرر مرافقتها له في زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، التي كان مقررا أن يقوم بها «جونسون»، اليوم الثلاثاء.

وزيرة الخارجية خالطت نوابا بـ «العموم البريطاني»

أوضحت وزيرة الخارجية البريطانية، أن نتيجة إصابتها بالفيروس جاءت إيجابية بعد خضوعها لفحص كورونا، على الرغم من أنها تلقت 3 جرعات من اللقاح المضاد للفيروس، وستعمل من المنزل في أثناء فترة الحجر، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

اقرأ أيضا بريطانيا تسمح بالتطعيم بجرعة معززة بعد 28 يوما من التعافي من أوميكرون

وبخلاف رئيس الوزراء البريطانى، خالطت «تراس» نوابا في مجلس العموم البريطاني قبل ساعات قليلة من إعلان إصابتها.

زيارة جونسون لكييف تتوقف على فحص كورونا

ذكرت صحيفة «ذا تليجراف» أن «جونسون»، سيخضع لفحص كورونا وسيجري زيارته إلى أوكرانيا، حال حصوله على نتيجة سلبية لاختبار كورونا، وذلك نقلا عن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء.

اقرأ أيضا بريطانيا تبدأ في تطعيم الأطفال ضد «كورونا».. ثلث جرعة البالغين

ومن المقرر أن يبحث جونسون حال زيارته لكييف مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، حشد روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا، فيما كانت تعتزم وزيرة الخارجية البريطانية، زيارة موسكو بعد نحو أسبوعين لإجراء محادثات مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف بشأن الأزمة الأوكرانية.

16 مليون إصابة في بريطانيا

سجلت السلطات البريطانية، 62 ألفا و399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة، أول أمس الأحد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16 مليونا و468 ألفا و522 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 155 ألفا و698 حالة وفاة. ويخضع المصابون بكورونا في المملكة المتحدة للحجر الصحي 7 أيام.