بريطانيا تسمح بالتطعيم بجرعة معززة بعد 28 يوما من التعافي من أوميكرون

مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حذرت السلطات الصحة في بريطانيا، من أصيبوا بمتحور «أوميكرون» في ديسمبر الماضي، بضرورة تلقي الجرعة المعززة.

وطالب خبراء الصحة في بريطانيا، أولئك الذين ثبتت إصابتهم بمتحور«أوميكرون» لفيروس كورونا، الشهر الماضي، بضرورة تلقي الجرعة المعززة ضد كورونا بعد 28 يوما من إصابتهم بالفيروس، وقالو إن الجرعة التعزيزية تمنح فرصة أفضل للوقاية من الوباء، كما ناشد مسؤول الرعاية الصحية، الجميع بأهمية أخذ الجرعة المعززة لمنع تفشي الوباء بالبلاد، بحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

إصابات كورونا خلال شهر ديسمبر في بريطانيا

وكشفت الفحوص البريطانية، عن أن أكثر من 4 ملايين شخص أصيب بفيروس كورونا في انجلترا خلال شهر ديسمبر، في حين خسر نحو 6.3 مليون شخص فرصة الحصول على الجرعة التعزيزية بالبلاد، وذلك بعد تفشي متحور «أوميكرون» سريعا بالبلاد.

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا

وأعلنت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيل نحو 72 ألفا و405 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و296 حالة وفاة جديدة في بريطانيا، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16 مليونا و519 ألفا و768 إصابة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 156 ألفا و137 حالة.

ومنحت بريطانيا نحو 138 مليونا و919 ألفا و438 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب تقرير الجامعة اليوم الأحد.

سلالة «BA.2» من متحور «أوميكرون» أسرع انتشارا في بريطانيا

وقالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، بعد تحليل السلالة الفرعية BA.2 من متحور «أوميكرون»، التي اكتشفت لأول مرة في ديسمبر الماضي، أن السلالة لديها معدل أعلى في الانتشار بشكل أسرع في انجلترا من متحور «أوميكرون»، وبالرغم ذلك لم تصبح السائدة في بريطانيا.