بريطانيا تبدأ في تطعيم الأطفال ضد «كورونا».. ثلث جرعة البالغين

تبدأ السلطات البريطانية، هذا الأسبوع في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية

وسيحصل الأطفال على جرعتين 10 ميكروجرام من لقاح «فايزر» الأمريكي، وهي ثلث جرعة البالغين.

وكانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، قدرت في وقت سابق، أن ما يقرب من 12% من تلاميذ المدارس الأصغر سنا أصيبوا بـ«كورونا» في الأسبوع المنتهي في 22 يناير الجاري.

وقالت وزيرة شؤون التطعيم في المملكة المتحدة، ماجي ثروب، إنه لن تتم الموافقة على لقاح جديد للأطفال ما لم يتم الوفاء بمعايير السلامة والجودة والفعالية.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 828637 حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم الأحد، 17532 إصابة بـ الفيروس و20 حالة وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 828637 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 6732 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

الصحة المكسيكية: الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات بلغت 305762 حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 42582 إصابة بـ«كورونا» و 522 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4916143 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 305762 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».