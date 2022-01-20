رئيس مجلس النواب ينعى نجل النائب عبدالمنعم سعيد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، في وفاه نجله المهندس شادي عبد المنعم سعيد إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وفاة نجل النائب عبدالمنعم سعيد

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية «بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى وفاة المغفور له بإذن الله المهندس شادي عبدالمنعم سعيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح ‏جناته، وأن يلهم أهله وذويه صبر المؤمنين، إنا لله وإنا إليه راجعون».