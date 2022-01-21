رئيس مجلس النواب يزور الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي

استقبل الجناح المصري بإكسبو 2020 بدبي وفد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

ورافق الوفد البرلماني خلال الجولة السفير أشرف الديب القنصل العام المصري بدبي، والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي، ورئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

الجناح المصري بإكسبو يعكس مقومات الجمهورية الجديدة

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الجناح المصري بإكسبو يعكس مقومات الجمهورية الجديدة وترابطها مع حضارة المصريين العريقة، ويقدم للجمهور رسالة صادقة عن مصر في ثوبها الجديد.

وأشاد الجبالي بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة لإيلاء كل أشكال الدعم للمشاركة المصرية في هذا المحفل العالمي على أرض دولة الإمارات الشقيقة، فضلاً عن الدور المحوري الذي قامت به الدولة بكل أجهزتها للخروج بهذا الجناح بالشكل الذي يليق بصورة مصر ومكانتها إقليمياً ودولياً.

الجناح المصري بإكسبو 2020 يحظى بقبول كبير

وفي هذا الإطار أوضح الوزير مفوض تجاري أشرف حمدي المفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي أن الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي حظي بإقبال كبير منذ بداية العام الجاري، وذلك بالتزامن احتفالات رأس السنة الميلادية، حيث بلغ عدد زائري الجناح منذ افتتاحه وحتى الآن نحو 800 ألف زائر من مختلف دول العالم.

وأشار حمدي إلى أن الجناح شهد منذ بداية شهر يناير العديد من الزيارات الرسمية التي تضمنت زيارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، ووفد حكومي من جمهورية مالطا، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ونايف حميدي، وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأحلام مدني، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المكلف بجمهورية السودان، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وماهر ناصر، المفوض العام لجناح الأمم المتحدة بإكسبو.