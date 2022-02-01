المدارس الرسمية الدولية تعلن شروط التقدم لمرحلة رياض الأطفال

أعلنت المدارس الرسمية الدولية، فتح باب التقدم للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أن التقديم متاح في جميع الفروع، وهي فرع العبور والشروق وبورسعيد 1 وبورسعيد 2، وفرع طنطا والمنصورة والإسكندرية ودمياط وزهراء مدينة نصر ومصطفى النحاس والسادس من أكتوبر 1 و2 و3 والعاشر من رمضان وكفر الشيخ.

شروط الالتحاق برياض الأطفال

وحددت المدارس الرسمية الدولية شروط الالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياضة الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وهي كالتالي:-

- شرط السن للمستوى الأول من رياض الأطفال (FS1): الطفل عمره 4 سنوات وليس أكثر من 4 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا في اليوم الأول أكتوبر 2022.

- أن يكون الطالب خالياً من أي إعاقات نفسية أو ذهنية أوالإعاقات الأخرى التي تتطلب برامج خاصة.

- يجب أن يجتاز الطفل التقييم المطلوب الذي يغطي ما يلي: «المظهر - التطور البدني - التطور المعرفي - مهارات التفكير المعلوماتي».

- إذا لم يجتز الطفل التقييم، فلن يتم إجراء مقابلة مع الوالدين.

- يتم إخطار ولي الأمر بموعد الامتحانات والمقابلة عن طريق البريد الإلكتروني فقط، لذا يرجى التأكد من كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح والتحقق من بريدك باستمرار.

إجراء مقابلة شخصية مع الوالدين بعد اجتياز الامتحانات

- في حالة عدم كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح، أو عدم حضور الوالدين المحدد الوقت المكتوب في البريد الإلكتروني، سيعتبر رفضًا من ولي الأمر لتسجيل ابنه / ابنته في المدرسة، ولن يتم تحديد موعد آخر له المقابلة.

- إجراء مقابلة شخصية مع الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل «الأطفال الذين اجتازوا الامتحانات فقط».

- يجب أن يكون الوالدان أو الوصي القانوني للطفل، حاضرين للأمور الشخصية مقابلة.

- قبول الطلاب بحسب مجموع الدرجات.

- في حالة تساوي درجة اختبار القبول، يعتبر العمر شرطًا تفضيليًا حيث يكون الأقدم مأخوذ.

- يعتبر عدم الالتزام بالموعد المحدد في البريد الإلكتروني بمثابة رفض تسجيل الطفل في المدرسة.

- لا يتم الاتصال بأولياء أمور الطلاب الذين لا يجتازون الامتحانات ولا أسباب يتم منحها لعدم اجتياز الامتحانات.