التعليم تعلن مميزات المدارس الدولية الفنية..معامل مبتكرة وفرص تدريبية

يشهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع بروتوكول تعاون مع مشروع «قوى عاملة مصر»، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإطلاق أول مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، لتحسين منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر لتلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المتنامي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان صحفي: «سيتم يتم فتح باب التسجيل للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو من العام الحالي، 2022، وتبدأ الدراسة بها في سبتمبر مع بداية العام الدراسي الجديد 2022».

اختيار الطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية مميزات المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، والتي ستبدأ الدراسة بها خلال شهر سبتمبر المقبل، ومن بينها:

- تضم المدارس تخصصات مصممة لتلبية احتياجات سوق العمل.

- تعليم ومناهج تعتمد على نظام الجدارات الدولية.

- برامج ومناهج تمزج بين بيئات التعلم التقليدية والرقمية.

- مناهج فنية تُدرس باللغة العربية أو الإنجليزية.

- مدارس خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطبق نظم إعادة تدوير المياه وترشيد الطاقة.

- بنية تحتية فنية وتكنولوجية على أحدث طراز.

- معامل ابتكار بكل مدرسة.

- مدارس ذكية تطبق الأنظمة الرقمية.

-خدمات توجيه وإرشاد مهني.

- خدمات تيسير الانتقال إلى سوق العمل.

فرص تدريب عملي داخل المدرسة وخارجها

- أنشطة ريادة الأعمال، حاضنـات الأعمال، والابتكار.

- طلاب مختارون بعناية من المتفوقين بالشهادة الإعدادية.

- فرص تدريب عملي داخل المدرسة وخارجها.

- ضمان تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث في فرص التقديم والتوظيف.

- معلمون وإداريون تم اختيارهم بعناية ومؤهلين جيدا.

-ضمان الجودة والاعتماد على المستويين المحلي والدولي.

- تمنح المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية شهادة معتمدة تعادل دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات.

-هيكـل حوكمة يتيح تمثيل للقطاع الخاص في مجلس أمناء المدرسة.