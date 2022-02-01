عاجل.. فتح باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي 2022-2023

أعلنت المدارس الرسمية الدولية، فتح باب التقدم للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياضة الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أن التقديم متاح في جميع الفروع وهي فرع العبور والشروق وبورسعيد 1 وبورسعيد 2 وفرع طنطا والمنصوةر والإسكندرية ودمياط وزهراء مدينة نصر ومصطفى النحاس والسادس من أكتوبر 1 و2 و3 والعاشر من رمضان وكفر الشيخ.

التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم

وأضافت إدارة المدارس الرسمية في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس المقبل أي لمدة شهر، موضحة أن التقديم يتم إلكترونياً من خلال الرابط المخصص بكل فرع.

وأوضحت أنه يتم التقديم من خلال الرابط الخاص بفرع المدرسة الدولية الذي يرغب ولي الأمر في الحاق نجله بها ويمنع التقديم في أكثر من فرع من فروع المدارس الرسمية الدولية، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد الموعد المدد ولن يتم قبول أي أوراق للتقديم بفروع المدارس وتتساوى الفرص لجميع الطلاب.