رابط التقديم للمدارس الرسمية الدولية.. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة

خصصت إدارة المدارس الرسمية الدولية، رابطا للتقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أنه يمكن لأولياء الأمور اختيار المدرسة، التي يرغبون في التقديم لها من خلاله، مشددة على ضرورة كتابة البيانات بطريقة دقيقة، والالتزام بكل الشروط الخاصة بالتقديم لأي مدرسة.

طريقة التقديم للمدارس الرسمية الدولية

- الدخول على رابط المدارس الرسمية الدولية.

- قراءة الشروط الخاصة بالتقديم بشكل جيد.

- اختيار الفرع الذي يريد التقديم له.

- كتابة البيانات الخاصة بالطالب، من حيث الاسم والسن.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- 12 صورة شخصية حديثة للطفل.

- أصل شهادة الميلاد «محوسبة» وصورتين منها.

- نسخ من الهوية الوطنية للأب والأم.

- المؤهلات الدراسية للأب والأم.

- طباعة نموذج الطلب 2022-2023، بعد استكمال جميع البيانات، وإرفاقه مع المستندات السابقة.

• يجب وضع جميع المستندات في ملف مغلف ووضع علامة عليها اسم الطفل.

فروع المدارس بالمحافظات

- فرع العبور.

- فرع الشروق.

- فرع بورسعيد 1.

- فرع بورسعيد 2.

- فرع طنطا.

- فرع المنصورة.

- فرع الإسكندرية.

- فرع دمياط.

- فرع زهراء مدينة نصر.

- فرع مصطفى النحاس.

- فرع السادس من أكتوبر 1.

- فرع السادس من أكتوبر 2.

- فرع السادس من أكتوبر 3.

- فرع العاشر من رمضان.

- فرع كفر الشيخ.

آخر موعد للتقديم

أكدت إدارة المدارس الرسمية الدولية، أن التقديم يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس المقبل، أي لمدة شهر، مؤكدة أن التقديم إلكترونيا، ويمنع التقديم في أكثر من فرع من فروع المدارس الرسمية الدولية، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد الموعد المحدد، ولن يتم قبول أي أوراق للتقديم بفروع المدارس، وتتساوى الفرص لجميع الطلاب.

وشددت على جميع أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتقديم، وعدم مخالفتها، مؤكدة أنه حريصة على توفير بيئة تعليمية جيدة تنمي مهارات الطلاب في مختلف المجالات.