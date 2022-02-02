برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 2-2-2022 مهنيا وعاطفيا

من المعروف أن موليد برج السرطان، ذوو طبيعة حساسة جدا، وعاطفيون، ويتمتعون بحدسة شديدة تجاه الاشياء، ويفضلون السير وراء هذه الحادسة، وأيضا هم أشخاص يقدمون الدعم إلى كل المحيطين بهم، ولا ينتظرون أي مقابل من الآخرين، حيث إنه يقدم الحب والدعم دون أي مقابل.

كما يعرف عنه أيضا، أنه يحب الاحتفاظ بأسراره وخصوصياته، ويتجنب البوح بما لديه، حتى للمقربين منه، كما أنه شخص اجتماعي، يفضل قضاء وقته مع عائلته، ويحرص دائما على تعزيز الروابط الاسرية، والتواصل مع أبنائه ومتابعتهم تعليميا، حيث إنه حريص جدا على غرس روابط الانتماء بين أبنائه، وفي محيط أسرته، وهو شخص حنون القلب، ودافئ المشاعر، ذو شخصية هادئة الطباع، ومتسامح، يحب الاهتمام بمظهره العام، ومحبوب في محيط العمل.

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء عاطفيا

تنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج السرطان، بأن يفكر اليوم بشكل إيجابي، وألا يخضع أو يستسلم لأي ضغوط يتعرض لها اليوم، بل يجب أن يفكر بشكل هادئ وإيجابي قبل أتخاذ أي قرار، وأن تكون هذه الأفكار مميزة تستطيع أن تؤثر بها فيمن تحب.

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء مهنيا

وبالنسبة حظك اليوم على المستوى المهني، فتنصحك عبير فؤاد، أن الحظ معك وحليفك اليوم، وإذا كنت تسعى أو تخطط للسفر فتابع هذة الخطط، وإذا كنت أيضا، تميل أو تسعى للتعاون مع جهات خارجية، فتتمع هذة الخطوة، خاصة أنك تتمتع اليوم بذهن صافٍ، سيساعدك على اتخاذ قراراتك بشكل سليم وواضح.

مشاهير برج السرطان

يضم برج السرطان العديد من المشاهير من النجوم و النجمات والنجوم حول العالم، منهم المطربة الراحلة وردة الجزائرية، والملكة نازلين والمطربة نوال الزغبي، والفنانين غادة عبد الرازق، نرمين الفقي، نهال عنبر، وشرين رضا، ونيكول سابا، الأميرة ديانا، كريستن بيل، أريانا غراندي، ليندسي لوهان.

ومن الرجال في مقدمتهم الراحل روبن وليامز، وتوم هانكس، والرحل أنتوني بوردين، وتوم كروز، سيلفستر ستالون، وكيفين هارت، الأمير وليام، والمطرب الكبير عبدالحليم حافظ، أحمد السعدني، وهاني سلامة.