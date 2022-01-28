برج السرطان حظك اليوم الجمعة 28-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. نشاط وحيوية

مولود برج السرطان دائما يحاول الحفاظ على شخصيته الغامضة، يتجنب البوح بما لديه من أسرار حتى لأقرب الأقربين له، وبالرغم من ذلك، فهو يحب قضاء وقته مع عائلته وأسرته، ويحرص على تعزيز الرابط الأسري وتعليمه لأولاده، حتى يكون الانتماء الأول بالنسبة لهم للعائلة والأسرة، لديه قلب حنون ودافئ، يظهر دائما بشخصية هادئة الطباع، كما أنه يحب دائما الظهور بمظهر جيد يليق بشخصيته.

وبالرغم من غموضه الشديد الذي يتميز به برج السرطان، إلا أنه دائما يهتم بمطالعة حظك اليوم على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، ما يجعل جريدة «الوطن» تحرص بشكل يومي على تقديم الحظ اليومي لبرج السرطان وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بالمزيد من الطاقة التي تجعلك قادر على إنجاز جميع مهامك بنشاط وحيوية كبيرة، كما تكون قادرا على إدارة أعمالك اليومية بحماس، فالقمر اليوم في برجك يتواجد في منزل الصحة.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

بالرغم من أنك قد تشعر بالارتباك في عواطفك اليوم، ما قد يجعلك تشعر بالتشوش، ولكن لديك فرصة كبيرة لتحسين علاقتك مع أصدقائك وأحبائك وعائلتك، كما انك تشعر بالمزيد من المسئولية تجاه الأشخاص المحيطين بك.

امرأة برج السرطان في الحب

عندما تقع امرأة برج السرطان في الحب، فتجد امامك امرأة لديها الكثير من المشاعر والعواطف التي تكنها لشربك حياتها، دائما ما تحرص على توفير كل ما يحتاج إليه الطرف الآخر على سبيل راحتها، تسعى دائما للبقاء بجانب شريك حياتها لتسانده وتجعله يتقدم للأمام، وعندما تصبح أما يجعلها هذا تتخلى عن اي شيء قد يؤثر على راحتهم ومستقبلهم في سبيلهم.