برج السرطان حظك اليوم الأحد 30-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يختلف المولود الأنثى عن الذكر من أصحاب برج السرطان ولكنهم يجتمعون في بعض الصفات الإنسانية فكلاهما يتصف بحدسه القوي تجاه الأشياء، فهم حساسون وعاطفيون، كما أنه يتمتع بالإخلاص لكل من حوله فيقدم للآخرين الحب والدعم مدى الحياة، ورغم ذلك فإن هذا البرج المائي الذي يحكمه القمر يصعب فهمه.

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء عاطفيا

وتنصح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، مولود برج السرطان أن يحرص على تجنب المبالغة في التنازل عن مشاعرك وعواطفك تجاه الآخرين، فوضعك الفلكي اليوم مذبذب.

برج السرطان حظك اليوم الأربعاء مهنيا

وعلى المستوى المهني، فتقول فؤاد لمولود هذا البرج أنه يجب تجنب الانفعال والعصبية إذا وجدت نفسك تميل لهما اليوم عند التعامل مع الآخرين، فالقمر في مواجهة البرج الخاص بك.

السرطان داخل العمل

ويقتحم مولود برج السرطان المائي سوق العمل من أجل تحقيق الأمان المادي والوظيفي بالحياة، وليس من أجل المتعة وتمضية الوقت، ويمتلك مجموعة من السمات والتصرفات في بيئة العمل، كأن يعمل جاهداً في وظيفته حتى يستطيع الحصول على الكثير من الخبرة.

لا يختلق السرطان الأزمات في العمل، فيكون مرتاحاً بشكل أكبر عند تواجده في عمل يقدر مجهوده ويمنحه القدر الكافي من المال، وإلا قد يتخلى عنه ويضرب كل القواعد عرض الحائط، ورغم ذلك إذا حصل على وضعه في بيئة العمل فيقوم على الفور بتنفيذ أعماله بشكل كامل فهو يمتلك القدرة على تحمل مسؤوليات العمل وقيادة فريق كامل.

ولكن احذر من السرطان فهو من الأبراج التي تسمح لمشاكلها الشخصية ومزاجه المتعكر أن يؤثر على عمله وكفاءة الأداء.

مشاهير برج السرطان

وهناك الكثير من النجمات والنجوم حول العالم من مشاهير برج السرطان ومن بينهم نوال الزغبي، غادة عبد الرازق، نرمين الفقي، الملكة نازلي، نهال عنبر، نيكول سابا، شيرين رضا، الراحلة وردة الجزائرية، ميريل ستريب، الأميرة ديانا، أريانا غراندي، كريستن بيل، ليندسي لوهان، ملالا يوسفزي

ومن الرجال في مقدمتهم توم هانكس، الراحل روبن وليامز، الرحل أنتوني بوردين، سيلفستر ستالون، توم كروز، كيفين هارت، ويل فاريل، الأمير وليام، عبد الحليم حافظ، أحمد فلوكس، هاني سلامة، أحمد صلاح حسني، أحمد السعدني.