السجيني: لن نقبل بالفوضى أو البلطجة على المواطنين أثناء تطبيق «انتظار المركبات»

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «لن نقبل إن بلطجي يسرق المواطن ولا الدولة ومؤسساتها هتوافق ولا هتقبل بذلك، و لن يكون هناك سماح بأى فوضى أثناء تطبيق قوانين تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، والأمر يحتاج لمزيد من تفعيل الرقابة».

قانون تنظيم المركبات

جاء ذلك خلال مناقشة أثر تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، وناقش الاجتماع مدى تأثير تطبيق القانون على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات.

وقال «السجيني» إن المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم لأنه يرى نتيجة الرسوم في التطبيق العملي وجودة الخدمة.

تنظيم المركبات بدون رسوم

وحذر وكيل لجنة الادارة المحلية النائب محمد الحسيني مما وصفه بـ«سرقة عيني عينك» في الشوارع التى يكون فيها تنظيم انتظار المركبات بدون رسوم.

وأضاف أنه لابد من الاهتمام بتفعيل الرقابة ومعرفة الفرق بين الأرقام التي تصل الدولة والارقام التي يجري الاستيلاء عليها، وشدد على أن تفعيل الرقابة هو الحل.