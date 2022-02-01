بطل فيلم أوقات فراغ بعد إصابته بارتجاج بالمخ: «مشيت عشان أوفر 20 جنيه»

كشف الفنان أحمد حداد، بطل فيلم أوقات فراغ، تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بارتجاج في المخ، قبل يومين، إثر تعرضه لحادث سير، قائلًا: «المواصلات السبب».

تطورات الحالة الصحية لـ حداد: بحس التليفون تقيل

وكتب أحمد حداد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بيجي لي صداع كتير ومن ضمن الأوجاع في إيدي لدرجة بحس التليفون تقيل عليا، بس سؤالكم واصل والمحبة دايما ورايح جاي».

أول مرة في حياتي أركب أتوبيس

وكشف بطل فيلم أوقات فراغ، تفاصيل الحادث: «الموضوع باختصار إني كنت في آخر الشهر وزي ناس كتير مفلس، رحت بأتوبيس أول مرة أركبه فنزلني بعيد عن بيتي شوية، بس اتقال لي إن المبنى إللي جنب بيتي ورا العمارات دي، تمام مشيت لحد ما عديت لرصيف فيه عمال شغالين في مونوريل وكله طوب وضلمة وكلاب بلدي».

كلب مسعور

وأضاف بطل فيلم أوقات فراغ: «أنا مش شخص بكره الحيوانات ولا بقلق منها، بس الكلب ده كان شرس أو سعران وجري ناحيتي وكله غل، جريت خبطت في عربية، النكتة إني مشيت عشان أوفر 20 جنيه تاكسي، دفعت 35 تاكسي للمستشفى، طبعا غير المصاريف هناك، بس طبعا الحياة أغلى من كل ده، وربنا ده كبير أوى».

حداد: نفس أمشي كويس

وتابع الحداد: «بصراحة لسه عندي تروما ولسه بتخيل الخضة والرعب بس بحمد ربنا إني عايش، صحيح بمشي بمشاية جدتي تحريك رجلي وإيدي فيها مشكلة، غير الصداع، بس أنا عندي أمل إني أرجع زي الأول، يمكن من يومين كنت بحلم أطير، دلوقتي نفسي أمشي كويس».

وناشد الجمهور قائلًا: «خلوا بالكم وأنتم بتعدوا الشوارع، ولو اتعرضتم للموقف ده، عادي اتعضوا بدل ما تعرضوا حياتكم للخطر».