عملية جراحية سر ظهور سمير صبري بكرسي متحرك في ندوته بمعرض الكتاب

وصل منذ قليل الفنان الكبير سمير صبري، لندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وفاجأ الحضور بظهوره بكرسي متحرك بعد تأخير أكثر من نصف ساعة.

وكشف سمير صبري عن سبب قدومه بكرسي متحرك: «أنا آسف على التأخير جدًا، مش من عادتي إني أتأخر بس بسبب ظروفي الصحية فأنا مش قادر أمشي على رجلي علشان عملت عملية جراحية من حوالي 10 أيام في رجلي، فمش بقدر أمشي عليها كويس».

وتطرق الفنان سمير صبري، خلال الندوة، إلى الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، قائلًا: «مكنتش بتسيب المصحف من إيدها، ولما كانت بتحتاج حاجة كانت بتكلمني تقولي أنا عملالك البن المحوج إللي بتحبه، وفي مرة من المرات طلبتني قالت لي أنا عاوزة أعمل عمرة في السعودية وبالمرة هناك فيه مستشفى عيون حلوة».

وأضاف سمير صبري: «في نفس اليوم كان عندي حفلة بالليل قابلت حد من السفارة السعودية اسمه عادل بغش وقالي إن سمو الأمير في السعودية عارف علاقتك بتحية كاريوكا ووصاني لو محتاجة حاجة فقولتله عاوزة تروح السعودية وفعلا راحت السعودية وقعدت شهر هناك».

ويحضر الندوة كل من الموسيقار هاني شنودة والكاتبة فاطمة ناعوت.