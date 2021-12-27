قصة مثيرة وراء التحاق سمير صبري بالإذاعة في عمر 10 سنوات.. خدع العندليب

يحتفل اليوم الفنان سمير صبري بعيد ميلاده الـ85، حيث أنه ولد 27 ديسمبر عام 1936 بمحافظة الإسكندرية، عرف منذ صغره بموهبته الكبيرة حيث قدم خلال مشواره الفني ما يقرب من 200 عملًا فنيًا بين السينما والدراما والمسرح والإذاعة.

بداية علاقة سمير صبري بالعندليب الأسمر

كانت تجمعه علاقة قوية بعدد كبير من النجوم الكبار، أبرزهم الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، الذي تعرف عليه عندما كان في التاسعة من عمرة وبعد طلاق والده ووالدته، فأخذه والده معه إلى القاهرة، ليسكنا في عمارة تضم كثير من نجوم الفن، وكان من بينهم العندليب الأسمر الذي كان «صبري» يحبه بشدة ويحاول التقرب منه.

وتحدث سمير صبري عن بداية معرفته بالعندليب خلال لقاءه في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، قائلًا: «كل يوم لما برجع من المدرسة بيكون عبد الحليم حافظ بره وأنا قاعد في البلكون ألاقي العربية بتاعته داخلة في الحوش، أجري بسرعة واطلب الأسانسير عشان يتعطل على ما انزل على السلم، وأفضل باصص له ميعبرنيش، ولما بنركب في الأسانسير مبيتكلمش».

سمير صبري يخدع عبد الحليم حافظ

وأضاف «صبري» خلال اللقاء أنه أثناء إحدى لقاءته بالعندليب من خلال الأسانسير تعرف عليه وأخبره أنه طفل أمريكي يدعى بيتر، وأصبحا أصدقاء وحصل منه على الكثير من الصور والأسطوانات، وظل لمدة عام يعرفه على أنه «بيتر»، حتى اكتشف الأمر عندما كان والده يتحدث إلى عبد الحليم ونادى عليه باسمه، ليكتشف الراحل أن سمير صبري كان يخدعه.

معرفته بعبد الحليم حافظ كانت سبب دخوله مجال الإذاعة

وفي إحدى المرات طلب منه «صبري» أن يصطحبه إلى تصوير فيلمه الجديد «شارع الحب»، وهناك طلب منه أن ينضم إلى كورال أغنية «بحلم بيك»، وبعد الانتهاء من التصوير اصطحبه العندليب إلى مبنى الإذاعة وعرفه على الفنانة القديرة «لبنى عبد العزيز» التي كانت وقتها تقدم ركن الطفل في الإذاعة، فعرضت عليه أن يسجل حلقة معها، ليبدأ بعده مشواره في الإذاعة، وهو في عمر العاشرة.