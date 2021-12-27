أجر فيلم البحث عن فضيحة صدم سمير صبري وعادل إمام: «صوتنا»

فنان شامل، يغني ويرقص ويقدم استعراضات وبرامج متنوعة ما بين الترفيهية والجادة، مسيرة فنية ضخمة مليئة بالأعمال الراسخة في أذهان الجمهور، وغيرها من العوامل التي جعلت من سمير صبري، أحد أهم فناني جيله في السينما، وصاحب بصمة مميزة وضعها على نحو ما يقرب من 220 عملا فنيًا حتى الآن، بجانب البرامج الهامة التي قدمها كمذيع ومحاور.

وفي ذكرى ميلاد الفنان سمير صبري، الذي يتم اليوم عامه الـ85، نستعيد من خلال لقاء تليفزيوني له كواليس أحد أهم أعماله مع الزعيم عادل إمام، في فيلم «البحث عن فضيحة»، الذي ظل حتى اليوم من الأعمال المميزة والممتعة لدى الجمهور.

كواليس فيلم البحث عن فضيحة

اجتمع الفنان سمير صبري، مع عادل إمام، في أكثر من عمل فني هام ومميز، إذ بدأ رحلتهما الفنية معًا في فيلم «نص ساعة جواز» عام 1969 وحتى مسلسل «فلانتينو» في رمضان 2020، إلا أن ثنائيتهما في «البحث عن فضيحة» تعتبر الأبرز، خاصة وأن تلك التجربة كانت جديدة من بطولة نجمين في بداية طريقهما، وبظهور عدد من النجوم الكبار كضيوف شرف بالفيلم معهم.

سمير صبري: «لما قعدنا مع المنتج افتكرنا هناخد دور في فيلم»

كواليس فيلم «البحث عن فضيحة» حكاها صبري، في لقائه التلفزيوني ببرنامج «رأي عام» على شاشة قناة «TEN» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مستعيدًا ذكريات إمضاء عقد الفيلم، إذ اجتمع هو وعادل إمام وميرفت أمين مع المنتج جمال الليثي: «كنا فاكرين هناخد دور في فيلم»، إلا أنهم تفاجئوا ببطولة العمل.

وزع المنتج ثلاث نسخ من السيناريو على «الزعيم وصبري وميرفت أمين»، وطلب منهم التوقيع على العقود: «زمان مكناش بنقرأ.. بنمضي علطول»، وبعد أن وقعوا كان الثلاثة فنانين يريدون لمح خانة الأجر؛ لمعرفة كم سيتقاضون: «حبينا نشوف فيه 30 ولا 40 جنيه»، إلا أن المبلغ المكتوب لكل واحد منهم صدم ثلاثيتهم.

أجر سمير صبري والزعيم في «البحث عن فضيحة»

تفاجأ ثلاثي فيلم «البحث عن فضيحة» بمبلغ 1000 جنيه لكل فنان منهم كأجر عن العمل الفني: «صوتنا.. كان حاجة»، إذ كانت أجور الفنانين الكبار وقتها سنة 1974، 5 آلاف جنيه لفاتن حمامة في الفيلم كأعلى أجر فنانة في تلك الفترة، و4 آلاف أجر كل من رشدي أباظة وفريد شوقي، باعتبارهما الأعلى بين الرجال، وبعدهم محمود ياسين وحسين فهمي 3 ألاف جنيه، ثم الأجور الأقل لنور الشريف وعزت العلايلي.

«هجيبلكوا كل نجوم مصر يبقوا ضيوف شرف في الفيلم ده»، قالها المنتج جمال الليثي، للنجوم الثلاث، ما زاد من حماسهم لـ«البحث عن فضيحة»، الذي صار من وقتها أحد أهم الأعمال الفنية في تاريخ السينما.