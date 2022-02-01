لقاء سمير صبري وتأبين جابر عصفور.. أبرز فعاليات معرض الكتاب اليوم

يشهد جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب، في دورته الـحالية التي تستمر إلى يوم 7 فبراير الجاير، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفني للمعرض، الذي يحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل».

جدول فعاليات اليوم الثلاثاء

ومن أبرز فعاليات في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تستضيف الشخصية الرئيسية، في الساعة 12 ظهرًا ندوة عن الكاتب الكبير الراحل عبد التواب يوسف؛ وذلك تحت عنوان «عبدالتواب يوسف مترجِما ومترجَما»، وذلك بالقاعة الرئيسية في «بلازا 1».

سمير صبري في معرض الكتاب

في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، يجرى تأبين رموز الثقافة الدكتور جابر عصفور، والدكتور شاكر عبدالحميد، والدكتور فوزي فهمي، كما يعقد اللقاء الفكري الفنان سمير صبري في تمام الساعة السادسة، وتدير اللقاء الإعلامية دينا قنديل، وذلك بالقاعة الرئيسية «بلازا 1».

وتستضيف قاعة ضيف الشرف فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ندوة «الاستثمار الرياضي.. ومستقبل مصر 2030»، وفى تمام الساعة السادسة مساء الهوية وصحافة المستقبل.

ويناقش الكاتب حمدي أبو جليل كتابه «يدي حجرية» في الصالون الثقافي في الساعة الثانية بعد الظهر، ويناقشه الدكتور حسين حمودة، والكاتبة ميرال الطحاوي ويدير المناقشة الدكتورة نانسي إبراهيم.

يُشار إلى أنَّ الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، وجرى اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل

ويشارك في الدورة الحالية لمعرض الكتاب 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة تم توزيعهم على 5 قاعات للعرض، وتم تخصيص قاعة 5 لناشري وأنشطة كتب الأطفال.