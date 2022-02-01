نهلة سلامة عن دورها في «نقل عام»: سيحمل مفاجآت في الحلقات المقبلة

أعربت الفنانة نهلة سلامة عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن دورها في مسلسل «نقل عام»، الذي انطلق عرضه قبل أيام، عبر قناة أون.

قالت الفنانة نهلة سلامة، لـ«الوطن»، إنّ دورها سيحمل العديد من المفاجآت خلال الحلقات المُقبلة، إذ تجمعها العديد من المشاهد الإنسانية، إذ إنها متزوجة من الفنان محسن مُحيي الدين، الذي يتعرض لأزمات صحية شديدة، لافتة إلى أنها لازالت تواصل تصوير مشاهدها حتى الآن.

مواعيد عرض مسلسل نقل عام على قناتي أون وأون دراما

مسلسل نقل عام، يُعرض يوميًا من السبت إلى الأربعاء، عبر قناة «أون»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُعاد مرة ثانية الساعة الثانية صباحًا، وفي عرضه الثالث يُعرض في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

كما يُعرض مسلسل نقل عام، على قناة «أون دراما»، يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويُعاد 3 مرات، الأولى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، ومرة ثانية الساعة العاشرة صباحًا، وأخيرًا الساعة الرابعة عصرًا.

أبطال مسلسل نقل عام لـ محمود حميدة

مسلسل نقل عام، من بطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وميريهان حسين، وريم البارودي، ونهلة سلامة، ومحسن محيي الدين، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وأميرة أديب، وأحمد بدير، والطفل آدم النحاس، وآخرين، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب، وإنتاج مجموعة فنون مصر لريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

أحداث مسلسل نقل عام

مسلسل نقل عام، ينتمي إلى الدراما الاجتماعية، ويُناقش قضية الزيادة السكانية في إطار درامي بسيط، حيث تدور أحداثه حول «أحمد الشربيني»، موظف في هيئة النقل العام، ويعمل سائق أتوبيس، لديه أسرة مكونة من 10 أفراد، يعيش داخل بيت بسيط، ويُعاني من كثرة الهموم ومشاغل الحياة.