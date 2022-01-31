الجمهور يشيد بأداء محمد محمود عبدالعزيز في «نقل عام»: «اللي خلف مامتش»

أشاد عدد كبير من متابعي مسلسل «نقل عام» للفنان محمود حميدة، بأداء الفنان محمد محمود عبدالعزيز، الذي يجسد شخصية «فيصل».

الجمهور يشيد بدور محمد محمود عبدالعزيز في «نقل عام»

وغرد حساب يحمل اسم «وفاء»، عبر منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، معلقا على دور محمد محمود عبدالعزيز: «الحب يا فيصل مبيفتحش بيوت»، وكتب متابع آخر: «اللي خلف مامتش»، وكتب آخر: «محمد محمود عبد العزيز في حتة تانية ومتوقع دور مفاجأة لينا».

أبطال مسلسل «نقل عام»

مسلسل «نقل عام» من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب، ومن بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

أحداث مسلسل «نقل عام»

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، لكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح فى حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح فى تربية أبنائه الذين امتثلوا مهنا مرموقة بالمجتمع.

مواعيد عرض مسلسل «نقل عام»

يُعرض مسلسل نقل عام للفنان محمود حميدة، يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً، على شاشة قناة «ON»، كما يعاد عرض الحلقة الساعة الثانية صباحًا، والساعة الواحدة ظهر اليوم التالي، بينما يعرض المسلسل عبر شاشة قناة «ON DRAMA»، في تمام الساعة العاشرة مساءً، والإعادة الأولى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية الساعة العاشرة صباحًا، والثالثة الساعة الرابعة عصرًا.