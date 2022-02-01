أستاذ ميكروبيولوجي: نتخوف من ظهور متحور لكورونا أكثر شراسة

قال الدكتور وليد فيصل، أستاذ الميكروبيولوجي، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، والذي ظهر في الجزائر يُعد النسخة الثانية من متحور «أوميكرون» وأكثر عدوى منه، موضحًا أن فيروس كورونا دائم التحورات، إذ ظهرت العديد من التحورات التي رُصدت والتي لم ترصد أيضًا، وهناك متحورات قد سببت قلقًا مثل متحور «دلتا» في شدته، ومتحور «أوميكرون» في سرعة انتشاره.

شراسة «أوميكرون» أقل بكثير من متحور «دلتا»

وأضاف «فيصل»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «extra news»، أن شراسة «أوميكرون» أقل بكثير من متحور «دلتا» وأعراضه ما بين نزلة برد ودور إنفلونزا، لكن دائمًا التحورات التي تحدث حاليا في فيروس كورونا تؤدي لزيادة سرعة الانتشار على حساب الشراسة، مؤكدًا أن مصر لديها ترسانة كبيرة من اللقاحات التي تعمل على الحد من تدهور الحالات المصابة بفيروس كورونا، ولكن التخوف من ظهور متحور أكثر شراسة.

اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس بل تقلل من دخول المريض للمستشفيات

وأوضح أستاذ الميكروبيولوجي، أنّ اللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس بل تقلل من دخول المريض للمستشفيات أو الحاجة لأجهزة التنفس الصناعي، ما يقلل الضغط على المنظومة الصحية في مصر، مؤكدًا أن هذا لا يعني عدم حدوث تحور شراسته أعلى، مردفًا أن مصر من أوائل الدول التي أدخلت اللقاحات للقارة الأفريقية والجميع عليهم التمسك بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها لمنع الإصابة بكورونا ومتحوراته.

نسبة الإصابة بالأنفلونزا انخفضت على مستوى العالم

وأكد أن نسبة الإصابة بالإنفلونزا انخفضت على مستوى العالم نتيجة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في الأماكن المغلقة، كما أن الإصابة والعدوى بالفيروسات قد لا تعني المرض، فقد يتم الإصابة بفيروسات غير كافية لإبداء أعراض ويكون بذلك اكتساب مناعة أكثر، موضحًا أن القلق من حدوث تحور تكون شراسته أعلى.