إصابة امرأة بـ21 طفرة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.. «عندها الإيدز»

اكتشف علماء جنوب أفريقيا، اليوم، 21 طفرة من فيروس كورونا المستجد، داخل جسد امرأة مصابة بالإيدز.

إصابة أمراة بـ21 طفرة من فيروس كورونا

وكشفت دراسة، أجرتها مجموعة من علماء من جامعات ستيلينبوش وكوازولو ناتال في جنوب إفريقيا، أن امرأة تبلغ من العمر 22 عاما، ولدت مصابة بالإيدز، ولم تتلقِ العلاج المناسب من فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز» لفترة طويلة؛ مما تسبب في تراكم أكثر من 20 طفرة داخل جسدها على مدى 9 أشهر منذ إصابتها بفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وأضافت الدراسة، أن عدم الانضباط في أخذ علاج لنقص المناعة الشديد يمكن أن يؤدي إلى تراكم طفرات عديدة، التي تتسبب بعضها في انهيار الاستجابة المناعية، وظهور متحورات جديدة.

يشار إلى أن ثبت إصابة تلك السيدة بفيروس كورونا، في يناير 2021، ودخلت المستشفى في شهر سبتمبر الماضي بكيب تاون، بعد تأكيد إصابتها بالفيروس.

تحذيرات بشأن فيروس «نيوكوف» في جنوب أفريقيا

وكان عالم الأحياء الروسي سيرغي نيتيسوف، قد حذر السبت الماضي، من خطورة فيروس «نيوكوف» المكتشف مؤخرا في جنوب إفريقيا على الإنسان، معلقا على استنتاجات العلماء الصينيين حول الفيروس الذي اكتشف في جنوب إفريقيا، في لقاء تلفزيوني، قائلا، إنه من بين مجموعة الفيروسات التي اكتشفت في السنوات الماضية، يجب الحذر من تلك التي تشكل فعلا خطورة على الإنسان.

وأضاف «نيتيسوف»، أنه جرى اكتشاف عشرات الفيروسات الحيوانية خلال السنوات الأخيرة، في الصين وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وروسيا، ولكن ما يهمنا فقط تلك التي تصيب الإنسان.